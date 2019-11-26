В Уфе отменили два популярных маршрута автобусов

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-26T07:21:12+03:00

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Вчера, 25 ноября, стало известно, что с улиц Уфы исчезли два популярных у горожан маршрута. Автобусы под номерами № 284, 280 прекратили возить пассажиров из Михайловки и Суровки. Как оказалось, городские власти внезапно обнаружили, что этих маршрутов не существует – их нет в реестре. А это значит, что люди годами ездили на нелегальных маршрутках из пригорода в центр Уфы.

После того, как нелегалов изгнали, жители Михайловки и Суровки забили тревогу. Единственный вопрос, который теперь волнует жителей – как добраться до города?

Госкомтранс Башкирии прокомментировал ситуацию.

- Есть альтернатива: Михайловка, ЖК «Михайловка Green» обслуживаются маршрутом №107 «Уфа — Суровка», перевозчиком по которому определено ГУП «Башавтотранс» РБ. Начиная с 25 ноября госперевозчик увеличил количество транспортных средств на маршруте №107 — вместо одного теперь работает 12 автобусов большого и среднего класса, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU