2019-11-27T09:35:54+03:00
Общество

Глава парламента Башкирии рассказал об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники

По словам Константина Толкачева, «определенная доля населения не умеет отмечать праздники культурно»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Депутаты хотят принять законопроект в декабреДепутаты хотят принять законопроект в декабреФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Спикер башкирского парламента Константин Толкачев прокомментировал инициативу об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники. Сформулирована идея была на оперативке в правительстве республики 25 ноября. Тогда руководитель администрации главы Александр Сидякин заявил, что третьего января на территории региона не будет продаваться алкоголь, а в последующие три дня – с четвертого по шестое января – спиртное нельзя будет купить до 14:00.

– В настоящее время текст законопроекта проходит оценку регулирующего воздействия, в повестке дня ближайшего пленарного заседания, намеченного на 28 ноября, его нет, – прокомментировал Константин Толкачев. – Мы планируем принятие законопроекта в целом в декабре, чтобы он вступил в силу и действовал уже в ближайшие новогодние праздники.

По словам спикера Курултая, к разработке ограничительных мер в новогодние праздники депутатов подтолкнуло несколько факторов: рост числа правонарушений на почве чрезмерного употребления алкоголя, ДТП, бытовые конфликты, пожары, самоубийства, преступления против личности. К тому же растет число травм и несчастных случаев. В больницу поступает много людей с отравлениями и болезнями серднечно-сосудистой системы.

– Определенная доля населения не умеет отмечать праздники культурно и контролировать потребление спиртного. В итоге новогодние каникулы нередко омрачаются трагическими событиями, – сказал председатель Государственного Собрания. – Мы понимаем, что любая ограничительная мера может вызвать недовольство. Но в процессе длительных дискуссий пришли к данной формуле. Уверен, подавляющая часть общества отнесется к этим мерам с пониманием и встретит положительно.

Напомним, идею республиканских законодателей по ограничению продажи алкоголя получила поддержку на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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