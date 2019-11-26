Идею властей Башкирии ограничить продажу алкоголя на праздники поддержали на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-26T06:58:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Идея ограничить торговлю спиртным в новогодние праздники в Башкирии вызвала интерес у депутатов Госдумы. Вчера, 25 ноября, стало известно, когда будет действовать запрет на продажу алкоголя во время новогодних каникул. После этого первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения руководства республики.

- Я думаю, это интересный опыт — надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет. Например, в Якутии есть праздник Ысыах, в который запрещено продавать алкоголь совсем. Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть, - заявил Тумусов в разговоре с корреспондентами «Газеты.Ru».

Напомним, власти Башкирии подготовили закон, согласно которому в республике будет действовать полный запрет на продажу спиртного 3 января. Также продажа алкоголя будет ограничена 4,5 и 6 января – в эти дни горячительные напитки можно будет купить с 10:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU