Осталось всего 6 дней до награждения победителей опроса!

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-26T16:32:19+03:00

Все просто - вы заполняете анкету по защите прав потребителей и получаете в подарок сертификаты от партнеров "Комсомолки"!

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Для участия достаточно всего двух шагов:

Заполнить форму по ссылке: http://panel.simpleforms.ru/foSgyG37dUaC8sPerdrZYA - и пройти сам опрос.

А если вы хотите получить подарки к Новому году, то пишите комментарий "анкету заполнил" в нашем профиле в Инстаграм https://www.instagram.com/p/B5M8m8Eor9Y/ под постом о голосовании.

30 ноября 2019 мы случайным образом выберем несколько победителей, которых поздравим в нашем уютном пресс-центре.

В анкете можно не только указать на нарушения, с которыми вы сталкивались как покупатель, но и предложить свои варианты решения проблем в этой сфере.

Такой мониторинг общественного мнения потребителей проводится уже второй год подряд и позволяет год за годом совершенствовать сферу защиты прав потребителей.

В опросе может принять участие любой житель Республики Башкортостан 18 лет и старше. Все данные остаются строго конфиденциальными, и Ваши ответы будут использоваться только в обобщенном виде.

В анкете вам будет предложено ответить на вопросы, касающиеся вашего опыта как потребителя товаров и услуг:

- приобретали ли вы когда-либо некачественные товары

- получали ли некачественные услуги

- как действовали, готовы ли вы защищать свои права самостоятельно

- из каких источников вы получаете информацию по защите прав потребителей

- как оцениваете доступность и полезность предоставленной информации

- как вы считаете, какие меры можно применить для повышения качества продукции / услуг, предоставляемых организациями

- какие проблемы в сфере защиты прав потребителей, на ваш взгляд, сейчас существуют и как их эффективнее решать и др.

Опрос займет буквально пару минут, но поможет в работе госкомитета по защите прав потребителей. Одна из главных целей мониторинга заключается в пресечении распространения контрафактных и некачественных товаров.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей https://trade.bashkortostan.ru/

Партнёр проекта 18+

ИСТОЧНИК KP.RU