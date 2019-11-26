Стали известны подробности ДТП в Уфе, где автобус протаранил жилой дом

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-26T13:07:11+03:00

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В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП с вахтовым автобусом, который сегодня утром, 26 ноября, протаранил жилой дом на проспекте Октября. В салоне «КАвЗ» находилось тридцать пассажиров.

По словам 57-летнего водителя пассажирской машины, при движении по своей полосе его подрезала «Газель». Чтобы не столкнулся с ней, шофер резко вывернул руль и съехал с дороги. Пролетев несколько метров, автобус наехал на жилое здание дома №83 по проспекту Октября.

фото: ГИБДД РБ

Ранее сообщалось, что в больницу было доставлено четыре человека. По обновленной информации, количество пострадавших увеличилось до 11 – все пассажиры «КАвЗ». Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Возбуждено административное расследование. По данным медицинского освидетельствования, шофер автобуса находился в трезвом состоянии. Известно, что стаж работы водителя составляет почти 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU