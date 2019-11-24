В Башкирии водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-24T12:36:37+03:00

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В минувшую субботу, 23 ноября, в Иглинском районе Башкирии водитель «Лады Гранта» насмерть сбил пешехода. Как сообщает пресс-службе ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на втором километре Южного обхода села Иглино. В результате аварии 36-летний пешеход скончался на месте.

Всего за прошедшие сутки на территории Башкирии произошло 10 автомобильных аварий, в которых пострадали 11 человек и еще двое погибли. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, сотрудники дорожной полиции зарегистрировали более 2200 нарушений ПДД и задержали 50 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU