2019-11-24T12:36:37+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло в Иглинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 23 ноября, в Иглинском районе Башкирии водитель «Лады Гранта» насмерть сбил пешехода. Как сообщает пресс-службе ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на втором километре Южного обхода села Иглино. В результате аварии 36-летний пешеход скончался на месте.

Всего за прошедшие сутки на территории Башкирии произошло 10 автомобильных аварий, в которых пострадали 11 человек и еще двое погибли. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, сотрудники дорожной полиции зарегистрировали более 2200 нарушений ПДД и задержали 50 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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