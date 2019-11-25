СК Башкирии проверит родителей мальчика, который просил милостыню на улице

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-25T12:56:18+03:00

Видео в социальных сетях привлекло не только органы опеки, но и следственный комитет

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Следственный комитет Башкирии проведет проверку родителей 10-летнего мальчика из Бирска, который просил милостыню на улице.

– По данному факту организовано проведение доследственной проверки в связи с тем, что в действиях родителей мальчика могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), – передали в пресс-службе республиканского СК.

Следователи собираются опросить родителей ребенка, очевидцев и установить обстоятельства произошедшего.

Напомним, на минувших выходных в соцсетях появилось видео, на котором мальчик просит у прохожих деньги. На вопрос одного из горожан, зачем ему нужны средства, тот ответил, что собирается купить шапку: «ничего у меня нет, только куртка нашлась и варежки в куртке были. Ни одной шапки нет». Он также добавил, что деньги себе оставила бабушка – «на водку, наверное».

Когда ролик появился в соцсетях, ребенка забрали у матери и увезли его в спецприемник. Тем временем местные жители заявляют, что ребенок растет в благополучной семье, о нем заботится мама и ни в чем ему не отказывает. На алкоголь «налегают» только бабушка с дедушкой. Подруга матери Кирилла (именно так зовут несовершеннолетнего) называет мальчика «избалованным и «редкостным вруном».

ИСТОЧНИК KP.RU