2019-11-24T20:00:25+03:00
Общество

Жителей Башкирии шокировала история 10-летнего мальчика, просящего милостыню на улице

Житель города снял мальчугана на видео и выложил ролик в сеть
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в Бирске разгорелсмя нешуточный скандал. В социальных сетях появилось видео, где мальчки на вид лет 10-ти просит у прохожих деньги на улице. Парня остановил таксист и поинтересовался, что с ним произошло. Ответ ребенка поверг жителей города в шок. Оказывается, он просил денег на новую шапку.

- Ничего у меня нет, только куртка нашлась и варежки в куртке были. Ни одной шапки нет. Бабушка деньги оставила себе, на водку, наверное, - ответил таксисту мальчик, который представился Кириллом.

Мужчина пожалел ребенка и дал ему немного денег и задал еще несколько вопросов о его семье. Вскоре после того, как ролик появился в социальных сетях, мальчика забрали у матери о увезли в спецприемник. Начались разговоры о лишении родительских прав.

Местные жители отмечают, что на самом деле мама ребенка не ведет асоциальный образ жизни. Она заботится о ребенке и ни в чем ему не отказывает. По словам бирян, алкоголь употребляют только бабушка и дедушка мальчика.

Сам ребенок якобы отмечается бурной фантазией и не редко выдумывает небылицы. Шапка у него тоже есть. Теперь матери предстоит убедить в этом органы опеки.

- Кирилл – избалованный мальчик и редкостный врун. Он, когда врет, сам себе начинает верить, ни один психолог с ним справиться не может, он очень гиперактивный мальчуган, - заявила подруга матери Кирилла корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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