Луиза Хайруллина, похитившая 23 млн рублей из банка в Башкирии, отпразднует новый год в СИЗО

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-25T12:16:39+03:00

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Орджоникидзевский суд Уфы продлил арест кассирше Луизе Хайруллиной, укравшей 23 млн рублей из банка в городе Салавате. Помимо нее, срок домашнего ареста увеличили и ее мужу – Марату.

– Арест Луизе Хайруллиной продлен до 29 января 2020 года, Марату - до 27 января, – передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в структуре суда.

1 ноября суд уже оставлял Хайруллину под стражей. Тогда же стало известно, что она признала вину и начала сотрудничать со следствием.

Напомним, история с похищенными банковскими миллионами произошла в конце мая в городе Салавате. Тогда Луиза, вытащив деньги из кассы, вместе с мужем и двумя дочерями бросилась в бега. Через два месяца семью обнаружили на съемной квартире в Казани и вернули в Башкирию. В отношении Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Сейчас она находится в следственном изоляторе. Ее супруг проходит как соучастник, его отправили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU