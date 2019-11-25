Луиза Хайруллина, похитившая 23 млн рублей из банка в Башкирии, отпразднует новый год в СИЗО
Орджоникидзевский суд Уфы продлил арест кассирше Луизе Хайруллиной, укравшей 23 млн рублей из банка в городе Салавате. Помимо нее, срок домашнего ареста увеличили и ее мужу – Марату.
– Арест Луизе Хайруллиной продлен до 29 января 2020 года, Марату - до 27 января, – передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в структуре суда.
1 ноября суд уже оставлял Хайруллину под стражей. Тогда же стало известно, что она признала вину и начала сотрудничать со следствием.
Напомним, история с похищенными банковскими миллионами произошла в конце мая в городе Салавате. Тогда Луиза, вытащив деньги из кассы, вместе с мужем и двумя дочерями бросилась в бега. Через два месяца семью обнаружили на съемной квартире в Казани и вернули в Башкирию. В отношении Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Сейчас она находится в следственном изоляторе. Ее супруг проходит как соучастник, его отправили под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU