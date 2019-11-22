В Башкирии утвердили в должности двух министров и вице-премьера

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-22T16:39:20+03:00

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В Башкирии от приставок «и.о.» избавились два министра и вице-премьер. Соответствующие указы подписал руководитель региона Радий Хабиров. Документы были размещены на портале правовой информации.

Согласно первому указу министром образования назначен Айбулат Хажин. Этот пост он занимал в период с 2016 по 2018 года. Затем руководил министерством в качестве исполняющего обязанности. Указом главы Башкирии ему возвращена исходная должность.

Второй указ предусматривает назначение министром лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова, который возглавляет ведомство с 2017 года.

И, наконец, третьим указом в должности заместителя премьер-министра утвержден Ирек Сагитов. 28 октября текущего года его назначили исполняющим обязанности. В правительстве он курирует работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитетов по ЧС и делам юстиции, а также отвечает за взаимодействие с силовыми структурами.

Напомним, Сагитов – отец уфимской экс-дознавательницы, обвинившей троих высокопоставленных коллег в групповом изнасиловании. На встрече с журналистами Радий Хабиров рассказал, почему он выбрал именно его на должность вице-премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU