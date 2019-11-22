«Бал прессы» в Уфе и первая независимая премия среди журналистов и блогеров «ЯМЫМЕДИА»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-22T10:03:34+03:00

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Сегодня, 22 ноября представители СМИ города Уфы и Республики Башкортостан соберутся на одной площадке (РК «Огни Уфы»), чтобы в неформальной обстановке наградить тех самых, лучших из лучших, которые держат нас в курсе, заставляют плакать и смеяться своими текстами - журналистов с большой буквы.

Представители журналистской среды, блогеры и приглашенные федеральные эксперты в рамках первой независимой премии «ЯМЫМЕДИА» отдадут свой голос за того, кто, по их мнению, должен победить в той или иной номинации.

Премия «ЯМЫМЕДИА» yamimedia.ru в 2019 году проводится впервые в рамках ежегодного мероприятия для журналистов «Бал прессы», но является самостоятельным проектом, участие в котором принимают региональные и федеральные эксперты. В их числе: Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Илья Жегулев, специальный корреспондент «Медузы», Иван Сурвилло, автор материалов для изданий TheVillage, «Афиша Daily», РБК и др.

Участие в журналистских номинациях могут принимать только действующие штатные и внештатные сотрудники редакций, находящихся на территории Республики Башкортостан. Даты публикаций печатного материала, интернет-статьи, ТВ-репортажа или радиоэфира – не ранее 11 октября 2018 года и не позднее 1 ноября 2019 года.

Номинации:

1. «Редактор года» по версии редакторов

2. Журналист года (оффлайн-голосование во время бала прессы: голоса отдаются через бумажный бланк при входе, номинация объявляется в завершении вечера)

3. «С петличкой на шее» (репортаж года)

4. «Будь или не Дудь» (интервью года)

5. «Недиванный аналитик» (лучший аналитический материал)

6. «Истина в Инсте» (лучший блог в Инстаграм)

7. Уфимский фейсбук (блог года в Фейсбук). Голосование в социальной сети

8. «Легенда журналистики»(персоналия, которая внесла большой вклад в журналистику). Номинация, определяемая региональным экспертным советом

9. «Лучшее место»: главный материал о городе, райцентре или деревне

10. «Лучший журналист, освещающий тему «Цифровизация экономики и бизнеса» - специальная номинация от партнера – компании «МегаФон»

11. «Пресс-служба года»

В настоящий момент все заявки, оставленные на сайте премии учтены, а вручение наград пройдет на «Бале Прессы». Генеральный партнер – АО «СпутникТелеком», главный партнер – «Пышка».

ИСТОЧНИК KP.RU