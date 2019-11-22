2019-11-22T08:24:53+03:00
Происшествия

Водитель не справился с управлением: подробности ДТП в Башкирии, где погиб девятилетний мальчик

Его отца после осмотра врачей отпустили домой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В ГИБДД Башкирии сообщили подробности аварии, в которую попала семья с маленькими детьми. Напомним, в результате ДТП на трассе Стерлитамак-Раевка погиб девятилетний мальчик.

Как пояснили в республиканской госавтоинспекции, глава семейства за рулем Hyndai i20 не справился с управлением, в результате чего машину занесло, и она вылетела на «встречку», где в этот момент находился экскаватор-погрузчик «JOHN DEERE». По предварительной информации, удар пришелся на левую сторону легковушки – именно там, за водителем, сидел девятилетний мальчик. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Двое пассажиров, супруга автомобилиста и его двухлетняя дочь, были доставлены в больницу. Самого мужчину после осмотра врачей отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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