2019-11-21T16:11:28+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии разбилась семья с маленькими детьми – погиб девятилетний мальчик

Столкнулись легковушка и экскаватор-погрузчик
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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На трассе под Стерлитамаком в Башкирии в ДТП попала легковушка, в которой ехала семья с маленькими детьми, погиб девятилетний мальчик. Всего в машине находилась четыре человека: супруги и два ребенка. О трагическом происшествии рассказали в республиканской ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Авария произошла сегодня днем, 21 ноября, на 15 километре трассы Стерлитамак-Раевка. Столкнулись легковая «Hyundai» и экскаватор-погрузчик «JOHN DEERE».

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ДТП погиб девятилетний мальчик – сын водителя легковушки. Главу семейства, его супругу и двухлетнюю дочь с различными травмами доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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