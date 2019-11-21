На трассе в Башкирии разбилась семья с маленькими детьми – погиб девятилетний мальчик
На трассе под Стерлитамаком в Башкирии в ДТП попала легковушка, в которой ехала семья с маленькими детьми, погиб девятилетний мальчик. Всего в машине находилась четыре человека: супруги и два ребенка. О трагическом происшествии рассказали в республиканской ГИБДД.
фото: ГИБДД РБ
Авария произошла сегодня днем, 21 ноября, на 15 километре трассы Стерлитамак-Раевка. Столкнулись легковая «Hyundai» и экскаватор-погрузчик «JOHN DEERE».
фото: ГИБДД РБ
В ДТП погиб девятилетний мальчик – сын водителя легковушки. Главу семейства, его супругу и двухлетнюю дочь с различными травмами доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU