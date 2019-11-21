2019-11-21T13:46:48+03:00
Общество

«ПОЛИЭФ» готовит реконструкцию запасного резервуара для сточных вод

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Специалисты «ПОЛИЭФ» приступили к разработке проектной и рабочей документации по реконструкции запасного резервуара для сточных вод. Реконструкция предусматривает использование современных решений и последних разработок ведущих мировых поставщиков услуг в области промышленной водоочистки и водоотведения.

В рамках принятого совместно с оперативными службами региона плана по локализации ситуации с частичным попаданием промышленных сточных вод на прилегающую к предприятию территорию, вследствие обрушения фрагмента стенки запасного резервуара 9 октября 2019 года, был выполнен полный объем необходимых работ: подготовка нового русла для ручья Казмышла для исключения попадания стоков в ручей, обустройство прудов для сбора потенциально загрязненной воды, строительство дороги и вывоз воды из прудов автоцистернами, а также смонтированной трубопроводной системой на очистные сооружения «ПОЛИЭФ», обеспечение гидрогеологического контроля грунтовых вод на территории обустройства прудов. 17 ноября специалисты предприятия совместно с МЧС и Госкомитетом по ЧС Республики Башкортостан завершили работы по перекачке ранее отведенных вод из организованных прудов на очистные сооружения предприятия.

Реализованные мероприятия позволили минимизировать воздействие нештатной ситуации на окружающую среду. На весь период восстановительных работ организован круглосуточный контроль состояния воды в ручье Казмышла и реке Изяк. За все время проведения отборов анализы оставались в рамках нормативных показателей. Результаты ежедневно публикуются на сайтах предприятия и администрации Благовещенского района Республики Башкортостан.

Реконструкция запасного резервуара, предполагающая демонтаж ранее возведенного сооружения и строительство нового резервуара, должна гарантировать исключение возможность ситуаций, подобных происшествию, и включена в ряд приоритетных проектов предприятия в 2020 году. Ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством НИПИГАЗ приступил к проведению инженерных изысканий и к разработке проектной документации. В проекте реконструкции будет применено новое защитное покрытие стенок резервуара на базе современных полимерных материалов, которые обеспечат срок службы резервуара не менее 25 лет.

АО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) — крупнейший производитель терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в России - сырья для современной полимерной пищевой упаковки. Мощность «ПОЛИЭФ» по производству ТФК после модернизации составляет 350 тыс. тонн в год, ПЭТ — 219 тыс. тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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