Власти Башкирии планируют достроить восточный выезд в Уфе к 2023 году

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-21T12:50:12+03:00

Проект был заморожен в сентябре этого года

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Восточный выезд в Уфе планируют достроить к 2023 году. Об этом вчера, 20 ноября, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на московском инвестиционном форуме «Россия зовет!». Стоимость строительства объекта оценивается в 33,5 млрд рублей.

Финансирование на строительство нового выезда из Уфы на трассу М5 обеспечат сразу несколько источников: республиканский и федеральный бюджеты и «Башкирская концессионная компания», входящая в группу ВТБ. С компанией и правительством республики на форуме было заключено соответствующее концессионное соглашение до 2029 года. Договор, по словам Хабирова, «позволит снизить нагрузку» на бюджет региона. Федеральный центр предоставит на строительство порядка 20 млрд рублей. Работы на объекте возобновятся уже в январе будущего года.

Проект возведения восточного выезда, в который входит тоннель, двухкилометровый мост и эстакада с двумя большими развязками, был заморожен в сентябре этого года. Тогда глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов заявил, что правительству необходимо пересмотреть условия участия в проекте, чтобы снизить финансовую нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU