На площади перед Горсоветом в Уфе установили новогоднюю елку
Минувшей ночью, 21 ноября, уфимские городские службы установили новогоднюю елку на площади Ленина перед Горсоветом. Об этом рассказал мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин на своих страницах в соцсетях.
– К нам приехала самая настоящая зимняя красавица, которая расположилась на Горсовете. До начала нового 2020 года осталось 39 дней и столица в ожидании, особенно наши маленькие горожане. Сегодня мы начинаем обратный отсчет времени, чтобы многое успеть и, конечно, построить для уфимцев новогодние городки, – написал глава.
К посту Мустафин прикрепил видео с процессом установки лесной красавицы, снятое на камеру квадрокоптера. Елку сопровождала целая процессия из снегурочек и дедов морозов.
Напомним, всего в Уфе будет обустроено 18 площадок с ледовыми горками и новогодними елками.
В Уфе на площади Ленина установили елку // 21.11.
ИСТОЧНИК KP.RU