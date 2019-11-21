На площади перед Горсоветом в Уфе установили новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-21T08:02:49+03:00

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Минувшей ночью, 21 ноября, уфимские городские службы установили новогоднюю елку на площади Ленина перед Горсоветом. Об этом рассказал мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин на своих страницах в соцсетях.

– К нам приехала самая настоящая зимняя красавица, которая расположилась на Горсовете. До начала нового 2020 года осталось 39 дней и столица в ожидании, особенно наши маленькие горожане. Сегодня мы начинаем обратный отсчет времени, чтобы многое успеть и, конечно, построить для уфимцев новогодние городки, – написал глава.

К посту Мустафин прикрепил видео с процессом установки лесной красавицы, снятое на камеру квадрокоптера. Елку сопровождала целая процессия из снегурочек и дедов морозов.

Напомним, всего в Уфе будет обустроено 18 площадок с ледовыми горками и новогодними елками.

В Уфе на площади Ленина установили елку // 21.11.

ИСТОЧНИК KP.RU