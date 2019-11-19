2019-11-19T12:59:35+03:00
Общество

Стало известно, в каких местах в Уфе установят новогодние елки

В администрации города рассказали, где появятся лесные красавицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: уфимская администрацияфото: уфимская администрация
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В Уфе к празднованию Нового года обустроят 18 площадок с ледовыми горками и елками. Две лесные красавицы появятся на площади имени и на площади имени Салавата Юлаева рядом с Конгресс-холлом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На текущий момент 20-метровую искусственную новогоднюю елку установили в Кировском районе. Когда позволят погодные условия – а это произойдет совсем скоро – вокруг нее возведут ледовой городок. Еще одно праздничное, уже 27-метровое, дерево было смонтировано перед сквером "Волна».

Остальные елки будут установлены в следующих местах:

Орджоникидзевский район: площадь имени Серго Орджоникидзе, поселки Новые Черкассы, Тимашево и Старые Турбаслы;

Советский район – на площадь перед Уфимской детской филармонией;

Дёмский район – ГЖиО «Дёмский», сквер ДТ «Орион»;

Калининский район – площадь Дома культуры «Моторостроитель», микрорайон Инорс и Шакша;

В Кировский район – перекресток улиц Мубарякова и Софьи Перовской;

В Ленинский район – перед сквером «Волна», стадионе «Нижегородец»;

Октябрьский район – парк культуры и отдыха «Кашкадан», площадь перед Дворцом спорта, поселок Нагаево.

Традиционно новогодние елки также установят перед крупными торговыми центрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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