Стало известно, в каких местах в Уфе установят новогодние елки
В Уфе к празднованию Нового года обустроят 18 площадок с ледовыми горками и елками. Две лесные красавицы появятся на площади имени и на площади имени Салавата Юлаева рядом с Конгресс-холлом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На текущий момент 20-метровую искусственную новогоднюю елку установили в Кировском районе. Когда позволят погодные условия – а это произойдет совсем скоро – вокруг нее возведут ледовой городок. Еще одно праздничное, уже 27-метровое, дерево было смонтировано перед сквером "Волна».
Остальные елки будут установлены в следующих местах:
Орджоникидзевский район: площадь имени Серго Орджоникидзе, поселки Новые Черкассы, Тимашево и Старые Турбаслы;
Советский район – на площадь перед Уфимской детской филармонией;
Дёмский район – ГЖиО «Дёмский», сквер ДТ «Орион»;
Калининский район – площадь Дома культуры «Моторостроитель», микрорайон Инорс и Шакша;
В Кировский район – перекресток улиц Мубарякова и Софьи Перовской;
В Ленинский район – перед сквером «Волна», стадионе «Нижегородец»;
Октябрьский район – парк культуры и отдыха «Кашкадан», площадь перед Дворцом спорта, поселок Нагаево.
Традиционно новогодние елки также установят перед крупными торговыми центрами.
ИСТОЧНИК KP.RU