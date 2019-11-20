«Душа не верит, что тебя нет»: парень из Башкирии устроил ДТП, в котором погибла его мать

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-20T16:49:17+03:00

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Стали известны подробности аварии, в которой в понедельник, 18 ноября, погибла 45-летняя женщина. Как ранее сообщала «Комсомолка», ДТП произошло в Илишевском районе на автодороге Новоматы-Аслаево. 23-летний водитель за рулем «Мазда 3» наехал на песчаную насыпь на проезжей части и потерял управление. В конечном итоге он съехал в кювет и опрокинулся. Получив серьезные травмы, в аварии погибла его мать. Сам молодой человек получил травмы и находится в больнице в Верхнеяркеево. Он отделался сотрясением головного мозга.

Известно, что родственники проживали в селе Тупеево и в тот злополучный день поехали по бытовым делам. По погибшей Эльмире скорбит все село и родственники. Они выражают свои соболезнования в социальных сетях. Женщину все запомнят доброй, светлой и жизнерадостной.

- Без тебя теперь свет не мил, почему все так? – плачет подруга.

- Душа не верит, что тебя нет. Больно. Покойся с миром, - пишет родственница.

Помимо сына-автомобилиста у нее осталась несовершеннолетняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU