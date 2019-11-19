2019-11-19T07:16:51+03:00
Происшествия

В Башкирии 23-летний водитель наехал на песчаную насыпь и съехал в кювет, погибла его мать

45-летняя женщина получила очень тяжелые травмы
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Всего за 18 ноября на дорогах произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, 14 пострадали.Всего за 18 ноября на дорогах произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, 14 пострадали.
Изменить размер текста:

Вчера, 19 ноября, в Илишевском районе на автодороге Новоматы-Аслаево произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по республике, 23-летний водитель за рулем «Мазда 3» наехал на песчаную насыпь на проезжей части и потерял управление. В конечном итоге он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибла его 45-летняя мать. Сам молодой человек получил травмы и находится в больнице. Начато разбирательство.

Всего за 18 ноября на дорогах произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, 14 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе неадекватный мужчина сначала молился на чужой могиле, а потом разворотил ее
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Бывшего борца с коррупцией из МВД Башкирии посадили за взятничество на восемь лет
Уфимскую общественницу силой выставили из зала госсобрания во время обсуждения бюджета Башкирии
В уфимской администрации подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году
«Лебединая верность»: в Башкирии две птицы разбились о лед на реке
Температура воздуха в Башкирии снизится до -30 градусов
«Росгосстрах» в Башкортостане за 9 месяцев 2019 года выплатил страхователям свыше 1,1 млрд рублей
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
Стало известно, в каких местах в Уфе установят новогодние елки
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии пожарный спас собаку, попавшую в западню на тонком льду
На трассе в Башкирии разбились студенты: двое скончались на месте, еще двое госпитализированы
Концерт Depeche Mode покажут в кинотеатре «Киномакс-Уфа»
Власти Башкирии намерены повысить зарплаты в республике
Бойцовская собака из Уфы села в автобус и вышла в центре города
Студентка УГНТУ признана одной из самых красивых и талантливых девушек Азии и Сибири
Радуемся все, кроме Ульфата Мансуровича: Радий Хабиров затроллил мэра Уфы
В Башкирии двухлетняя девочка проломила череп телевизором
«Говорила с невестой – она только плачет»: в Башкирии пропал 24-летний Александр Шигапов
В Башкирии депутата осудили за повторное пьяное вождение