В Башкирии 23-летний водитель наехал на песчаную насыпь и съехал в кювет, погибла его мать

СЕГОДНЯ 07:16 2019-11-19T07:16:51+03:00

Всего за 18 ноября на дорогах произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, 14 пострадали.

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Вчера, 19 ноября, в Илишевском районе на автодороге Новоматы-Аслаево произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по республике, 23-летний водитель за рулем «Мазда 3» наехал на песчаную насыпь на проезжей части и потерял управление. В конечном итоге он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибла его 45-летняя мать. Сам молодой человек получил травмы и находится в больнице. Начато разбирательство.

Всего за 18 ноября на дорогах произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб, 14 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU