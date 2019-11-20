2019-11-20T18:28:45+03:00
Общество

Житель Уфы стал миллионером за триста рублей

Мужчина сорвал солидный куш в лотерее
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Выигрыш последнего счастливчика из республики оказался не самым крупным в этом годуВыигрыш последнего счастливчика из республики оказался не самым крупным в этом годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Очередной уфимец стал миллионером, испытав удачу в лотерее. Мужчина купил билет «Рапидор», который обошелся ему в триста рублей, заполнил поля и стал победителем 168687-го тиража. Он получил 5 млн рублей.

Издание UfacityNews.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото» сообщает, что сумма стала третьей по величине среди полученных в Башкирии в этом году. Самый крупный выигрыш взял житель республики, победивший в «Гослото» от 23 августа. Тогда приз составил 7 485 330 рублей.

Иногда баснословный выигрыш может пройти мимо счастливчика. Это доказал уфимец, который так и не смог получить свои 18 млн рублей. Деньги ушли в федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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