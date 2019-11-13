2019-11-13T13:46:29+03:00
Общество

Выигранные уфимцем в лотерею 18 млн рублей перешли в бюджет страны

Счастливчик спустя 3,5 года так и не объявился
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Столото"фото: "Столото"
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Поиски уфимца, который выиграл в лотерее 18 млн рублей, не увенчались успехом. Крупная сумма была направлена в бюджет республики.

Напомним, в апреле 2016 года житель Уфы стал победителем 179-го тиража «Жилищной лотереи». К сожалению, номер своего телефона участник розыгрыша не оставил. Соответственно, связаться с счастливчиком и обрадовать его не представлялось возможным. Представители «Столото» пытались обратиться к уфимцу через СМИ, но безрезультатно.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, по правилам лотереи невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ. Срок исковой давности составляет 3 года+180 дней. Поэтому теперь, даже если фартовый уфимец и объявится, деньги он получить уже не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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