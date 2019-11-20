2019-11-20T10:14:12+03:00
Общество

Глава района в Башкирии подал в отставку после скандала с некачественными остановками

Раил Ибрагимов написал заявление об увольнения после проверки Контрольного управления
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Глава администрации Хайбуллинского района Башкирии Раил Ибрагимов подал в отставку. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию после скандала с остановками, которые были в селе Акъяр. Для установки десяти павильонов использовались некачественные материалы по завышенной стоимости.

Напомним, о проблеме с остановками рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. В понедельник на оперативном совещании он сообщил, что направил в район Контрольное управление. Ревизоры выявили, что цена на остановки была завышена почти в два раза. По смете один павильон стоил 95,9 тысяч рублей. Таким образом, ущерб оценивается в сумму порядка 500 тысяч рублей. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

В ближайшее время в Хайбуллинском районе состоится заседание Совета муниципалитета, на которой примут отставку главы района и назначат исполняющего обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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