2019-11-18T09:54:47+03:00
Общество

«Цена чуть ли в два раза завышена»: глава Башкирии возмутился некачественной и дорогой остановкой

Павильон установили в Хайбуллинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Такую остановку сделал исполнитель в селе АкъярТакую остановку сделал исполнитель в селе Акъяр
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Под занавес оперативного совещания в Башкирии, которое прошло сегодня, 18 ноября, Радий Хабиров поднял вопрос некачественно сделанной и при этом дорогой остановки в селе Акъяр Хайбуллинского района.

Для населенного пункта было заказано 10 единиц остановок на общую сумму в 958,6 тысяч рублей. Стоимость одного павильона составляла 95,8 тысяч рублей. После проделанной работы выяснилось, что объекты как минимум по внешнему виду не соответствуют изначально заявленным.

А такую - должен был сделать

А такую - должен был сделать

При установке остановок исполнитель допустил несколько нарушений: уменьшил щебеночную площадку, вместо цветного сотового поликарбоната использовался просто прозрачный, стоимость профнастила в смете была завышена в 2,5 раза по сравнению с рыночной ценой, чрезмерно дорогой (в два раза) вышла скамейка. Уже сейчас на каркасе остановки начала образовываться коррозия.

– Она [остановка] сразу вызывает смущение по объему. Не буду скрывать: по этому факту я тут же отправил контрольное управление этим разбираться, что это такое. Контрольное управление мне по целому ряду показателей докладывает, что цена чуть ли в два раза завышена. Меня это не устраивает, поэтому прошу ситуацию в Хайбуллинском районе проанализировать и внести мне предложения, кто виноват в этом – и виноват ли, – обратился к коллегам Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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