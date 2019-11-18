2019-11-18T16:58:13+03:00
Общество

«Хотела защитить маму»: маленькая девочка из Башкирии призналась, почему обвинила родного отца в растлении

Знакомый с ситуацией собеседник рассказал, что все обстоит совершенно иначе, чем предполагалось ранее
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено не былоУголовное дело в отношении мужчины возбуждено не было
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В деле о растлении отцом малолетний дочери появился новый поворот. Как ранее сообщала «Комсомолка», в Иглинском районе Башкирии 41-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 40-летний муж еще восемь лет назад совратил дочь. Тогда, по предварительной информации, девочке было всего четыре года. Как оказалось, все обстоит совсем иначе: девочка выдумала историю с растлением, чтобы защитить свою мать.

– Девочка придумала эту историю. Ничего не было там. Отец часто выпивал, обижал жену. Школьница таким способом решила защитить мать. Позже девочка сама обо всем рассказала, – передал собеседник, знакомый с ситуацией.

Что касается ее отца, то сейчас либо решается вопрос о том, чтобы его отпустить, либо он уже отпущен. Уголовное дело в отношении него возбуждено не было. Напомним, в семье, предположительно, воспитываются шестеро детей: два мальчика и четыре девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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