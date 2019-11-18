Спустя восемь лет многодетный отец из Башкирии признался в растлении малолетней дочери

18 Нояб. 13:04 2019-11-18T16:28:33+03:00

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Жительница Иглинского района Башкирии обвинила супруга в растлении дочери. С таким заявлением она обратилась в местный отдел полиции.

Собственный источник «КП-Уфа» уточняет, что 41-летняя женщина сообщила правоохранителям о том, что ее 40-летний муж надругался над девочкой еще в 2011 году. Сейчас потерпевшей, по предварительным данным, 12 лет. «Развратные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетней были совершены прямо в семейном доме. Каким образом вскрылась страшная тайна, пока неизвестно.

С виду семья кажется благополучной, всего в ней воспитываются шестеро детей: два мальчика и четыре девочки. Известно, что обвиняемый отец трудился автомехаником в местном сервисном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU