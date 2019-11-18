Банк объяснил, куда пропали деньги со счета «умершего» жителя Башкирии

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-18T08:02:38+03:00

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История 90-летнего труженика тыла Виктора Трофимова, которого банк счел умершим и оставил без денег, получила продолжение. В организации объяснили, что случилось со счетами пенсионера.

Пожилой мужчина, напомним, хранил в банке 300 тысяч рублей. Решив в очередной раз проверить счет, он обнаружил, что тот пуст. «Денег нет, потому что клиент умер», - заявили в банке. Сотрудники сослались на некролог в местной газете, который оказался посвящен полному тезке клиента. Пенсионер, естественно, обратился в суд, дабы вернуть деньги. На защиту его прав встал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко - именно в Челябинске расположен головной офис банка. Недавно оттуда ему пришел ответ, мол, дедушка сам закрыл свои вклады и получил деньги.

- Все вышеуказанные операции по счетам заявителя подтверждаются кассовыми документам, заверенными подписью заявителя. Оригиналы документов хранятся в досье банка, - цитирует кредитную организацию издание Ufatime.ru.

Однако при закрытии одного из счетов все же была допущена ошибка, деньги с этой операции пенсионеру вернули, вот только это сотая часть от потерянных сбережений - 3502 рубля с копейками.

Защита пожилого мужчины надеется, что прокуратура и правоохранительные органы подключатся и помогут разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU