В банке узнал, что «умер»: житель Башкирии лишился всех сбережений при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-09T17:41:36+03:00

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На днях достоянием общественности стала удивительная и вместе с тем вопиющая история. 90-летний труженик тыла Виктор Трофимов положил в банк 300 тысяч рублей после продажи квартиры, а когда пришел проверить счет, ему заявили: «Денег нет, потому что «клиент умер», пишет газета «Миасский рабочий».

- Банк якобы увидел в местной газете некролог, посвященный полному тезке Виктора Трофимова, и закрыл счета. Куда пропали деньги – непонятно, - заявил депутат в беседе с «Миасским рабочим».

История с пропажей крупной суммы со счета пенсионера началась еще в прошлом году. Сам Виктор Тихонов проживает в Белорецке, но головной офис банка находится в Челябинске. Поэтому ему приходится постоянно приезжать в столицу Южного Урала для участия в судебных заседаниях. Сейчас на защиту прав пенсионера встал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко.

Виктор Трофимов сам по образованию финансист и знает, как обращаться с деньгами. Он каждый месяц приходил в банк и проверял свой счет. Чтобы оказать помощь пенсионеру, депутат Литовченко написал запросы в полицию и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и выяснить, куда делись деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU