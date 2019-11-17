2019-11-17T15:41:13+03:00
Происшествия

В Башкирии молодой водитель на легковушке опрокинулся в кювет: пассажир погиб на месте

Дорожная авария случилась в Кушнаренковском районе, недалеко от села Бакаево
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня, 17 ноября, в четыре часа утра произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека. По данным ГИБДД Башкирии, трагедия случилась на втором километре трассы Бакаево-Байталы. 23-летний парень за рулем Lada Granta не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела с дороги и опрокинулась в левый кювет.

22-летний пассажир, сидевший рядом с водителем, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Сам водитель с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Напомним, часом ранее уже в Абзелиловском районе под колесами автомобиля скончался 39-летний уфимец. Водитель попытался скрыться, но госавтоинспекторы смогли его задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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