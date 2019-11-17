Пьяный молодой водитель из Башкирии насмерть сбил уфимца и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-17T09:45:00+03:00

Машину парня нашли во дворе его же дома

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Сегодня, 17 ноября, поздней ночью в Абзелиловском районе Башкирии под колесами автомобиля погиб мужчина. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.

По данным дорожной полиции, трагический инцидент случился в третьем часу ночи. Напротив 124-го дома по улице Соколова села Гусева машина совершила наезде на 39-летнего уфимца. После этого водитель скрылся с места происшествия, а пешеход скончался.

Сотрудники госавтоинспекции организовали розыскные мероприятия. Под утро им удалось задержать предполагаемого виновника смертельного ДТП. Им оказался 21-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у него не было. Машину парня – вазовскую «десятку» – обнаружили припаркованной возле его же дома.

ИСТОЧНИК KP.RU