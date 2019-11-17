2019-11-17T09:45:00+03:00
Происшествия

Пьяный молодой водитель из Башкирии насмерть сбил уфимца и сбежал с места ДТП

Машину парня нашли во дворе его же дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 ноября, поздней ночью в Абзелиловском районе Башкирии под колесами автомобиля погиб мужчина. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.

По данным дорожной полиции, трагический инцидент случился в третьем часу ночи. Напротив 124-го дома по улице Соколова села Гусева машина совершила наезде на 39-летнего уфимца. После этого водитель скрылся с места происшествия, а пешеход скончался.

Сотрудники госавтоинспекции организовали розыскные мероприятия. Под утро им удалось задержать предполагаемого виновника смертельного ДТП. Им оказался 21-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у него не было. Машину парня – вазовскую «десятку» – обнаружили припаркованной возле его же дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии хотят за два года обновить троллейбусный парк Уфы и Стерлитамака
В Башкирии молодой водитель на легковушке опрокинулся в кювет: пассажир погиб на месте
«Рисковала жизнью как минимум три раза»: уфимская красавица станцевала на крыше движущейся машины
Под Уфой из воды извлекли тела двоих человек
В Башкирии разыскивают 16-летнюю девушку в серо-голубом шарфе
«Значимый шаг в развитии нашего города»: мэр Нефтекамска открыл первый «Макдоналдс», а жители устроили толкучку
В Уфе осушают озеро в парке Кашкадан
В Башкирии погибли двое подростков, их трупы обнаружили в гараже
Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут морозы
Власти Уфы напомнили горожанам о дополнительном отгуле
Пожар в пятиэтажном доме в Башкирии унес жизнь женщины
В Башкирии неизвестные выпотрошили пса
«Локомотив» прервал победную серию «Салавата Юлаева»
«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать