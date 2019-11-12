2019-11-12T12:57:50+03:00
Общество

Под Уфой частично перекрыли Нагаевское шоссе

Дорожники преступили к фрезерованию проезжей части
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Сегодня, 12 ноября, дорожники преступили к ремонту трассы Уфа-Нагаево. По сообщению пресс-службе, работы на автодороге необходимы «в целях устранений келейности и доведения улично-дорожной сети в нормативное состояние».

На данный момент проводится фрезерование проезжей части на участке от улицы Бородинской до трассы М-5. Из-за этого будет ограничено движение транспорта на ½ дороги. Фрезерование асфальтобетонного покрытия планируется завершить в течение семи дней.

Городские службы обратились к горожанам и гостям столицы Башкирии с просьбой отнестись с пониманием в вводимым ограничениям движения.

Напомним, на прошлой неделе на Нагаевсом шоссе появились дорожные знаки, ограничивающие максимально допустимую скорость до 40 и 60 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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