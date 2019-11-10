В Уфе на Нагаевском шоссе ограничили скоростной режим до 40 и 60 км/ч
Накануне на Нагаевском шоссе появились новые дорожные знаки. Теперь на данной автодороге автомобилистам теперь можно двигаться со скоростью 40 и 60 км/ч. В мэрии пояснили, что изменения связаны с износом дорожного полотна и возникновением колеи на определенных участках дороги.
Дорожники установили пять новых знаков. Гафуир Клызбев, замначальника управления коммунального хозяйства, отметил, что колея может привести к ДТП в зимнее время.
Напомним, что в 2020-2021 годах данное шоссе ждет капитальный ремонт за 266 млн рублей, подрядчиком ремонта стал «Башкиравтодор».
ИСТОЧНИК KP.RU