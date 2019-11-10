В Уфе на Нагаевском шоссе ограничили скоростной режим до 40 и 60 км/ч

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-10T08:15:08+03:00

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Накануне на Нагаевском шоссе появились новые дорожные знаки. Теперь на данной автодороге автомобилистам теперь можно двигаться со скоростью 40 и 60 км/ч. В мэрии пояснили, что изменения связаны с износом дорожного полотна и возникновением колеи на определенных участках дороги.

Дорожники установили пять новых знаков. Гафуир Клызбев, замначальника управления коммунального хозяйства, отметил, что колея может привести к ДТП в зимнее время.

Напомним, что в 2020-2021 годах данное шоссе ждет капитальный ремонт за 266 млн рублей, подрядчиком ремонта стал «Башкиравтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU