2019-11-12T11:24:04+03:00
Общество

В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»

Спектакль представлен в рамках благотворительного проекта «Комсомольской правды»
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«Комсомольская правда» в рамках проекта «Большая сцена» представляет новое прочтение знаменитой комедии. Постановка станет особенной для Уфы по трем причинам:

1. Роли исполнят не профессиональные актеры, а известные люди башкирской столицы. Депутаты, блогеры, банкиры, доктора, предприниматели, представители СМИ – множество совершенно разных людей примут участие в творческом проекте. Несмотря на занятость, они встанут на театральные подмостки, чтобы…

2. …помочь детям. «Большая сцена» – это не просто необычная постановка классической комедии, а благотворительный проект. Часть прибыли с продаж билетов направляется на помощь воспитанникам детских домов. Бронируя места, вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке и заботе.

3. «Ревизор» в том виде, в каком он предстанет в рамках «Большой сцены», будет показан лишь раз. Успейте запечатлеть уникальное событие, увидев известных людей в новом амплуа и сделав воспитанников детских домов немного счастливее. Для ребятишек помощь, оказанная в декабре, станет настоящим новогодним подарком!

10 декабря в 19:00 на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета воцарит русский дух, переполненный беспощадной сатирой и искрометным юмором. Имена новоявленных актеров вы можете увидеть по ссылке.

Билеты можно приобрести в кассах Башкирского государственного театра оперы и балета, на сайте ufa.kp.ru либо оставив заявку по телефонам (347)292-44-48 и (917)736-10-62. Количество билетов ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU

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