Малышу из Башкирии пришлось с семьей эмигрировать в Испанию, чтобы получить спасительное лекарство

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-12T12:18:24+03:00

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В прошлом году вся Башкирия объединилась для помощи маленькому мальчику из Уфы, который родился с редким генетическим заболеванием. У Ратмира Тимербаева диагностировали СМА 2 типа – спинально-мышечную атрофию, при которой все органы и мышцы постепенно отказывают, и ребенок медленно и мучительно умирает. Для того, чтобы остановить процесс, требовалось дорогостоящее лекарство «Спинраза», вот только в России этот препарат не был зарегистрирован, а потому требовалось около 45 млн рублей на курс инъекций. Семья пыталась собрать эти деньги самостоятельно, но время уходило, а потому Тимербаевы решились на переезд в Испанию, где этот препарат дети с СМА получают бесплатно.

И вот в начале ноября пришла радостная новость: Ратмир, наконец, получил долгожданное лекарство.

- 7 ноября 2019 года Ратмиру была сделана первая спасительная инъекция Спинразы. Спасибо вам всем. Большое спасибо, великая Испания. Мы это сделали, ребята, - не может сдержать своих эмоций мама мальчика Гузель Тимербаева.

Сейчас Ратмиру предстоит продолжить курс инъекций, а также заниматься с реабилитологами, массажистами и физиотерапевтами, чтобы мышцы окрепли. Родные и близкие мальчика верят, что теперь он сможет, наконец, самостоятельно ходить и бегать и вырастет счастливым и здоровым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU