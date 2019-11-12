2019-11-12T12:18:24+03:00
Общество

Малышу из Башкирии пришлось с семьей эмигрировать в Испанию, чтобы получить спасительное лекарство

В России такая инъекция не зарегистрирована
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
После долгой борьбы мальчик получил шанс на счастливое и здоровое детствоПосле долгой борьбы мальчик получил шанс на счастливое и здоровое детство
Изменить размер текста:

В прошлом году вся Башкирия объединилась для помощи маленькому мальчику из Уфы, который родился с редким генетическим заболеванием. У Ратмира Тимербаева диагностировали СМА 2 типа – спинально-мышечную атрофию, при которой все органы и мышцы постепенно отказывают, и ребенок медленно и мучительно умирает. Для того, чтобы остановить процесс, требовалось дорогостоящее лекарство «Спинраза», вот только в России этот препарат не был зарегистрирован, а потому требовалось около 45 млн рублей на курс инъекций. Семья пыталась собрать эти деньги самостоятельно, но время уходило, а потому Тимербаевы решились на переезд в Испанию, где этот препарат дети с СМА получают бесплатно.

И вот в начале ноября пришла радостная новость: Ратмир, наконец, получил долгожданное лекарство.

- 7 ноября 2019 года Ратмиру была сделана первая спасительная инъекция Спинразы. Спасибо вам всем. Большое спасибо, великая Испания. Мы это сделали, ребята, - не может сдержать своих эмоций мама мальчика Гузель Тимербаева.

Сейчас Ратмиру предстоит продолжить курс инъекций, а также заниматься с реабилитологами, массажистами и физиотерапевтами, чтобы мышцы окрепли. Родные и близкие мальчика верят, что теперь он сможет, наконец, самостоятельно ходить и бегать и вырастет счастливым и здоровым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии семья лишилась единственного кормильца по вине 28-летнего жителя Татарстана
Под Уфой частично перекрыли Нагаевское шоссе
В Кремле высоко оценили работу администрации главы Башкирии
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Ударили по голове»: задержан мужчина, который до смерти избил уфимца ночью во дворе
В Башкирии полицейские во второй раз поймали «закладчиков» популярного интернет-магазина наркотиков
«Скончалась в реанимации на следующий день»: СК проверит обстоятельства смерти воспитательницы детского сада в Уфе
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
«Причиной стало обильное кровотечение»: молодому уфимцу, вновь заболевшему раком, резко стало плохо
Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
В ГИБДД Башкирии назначили нового начальника отделения
Ущерб от дрифта уличных гонщиков в уфимском парке «Ватан» превысил 3 млн рублей
«Я благодарен судьбе, что был дружен с тобой»: погибший под Уфой водитель был полицейским и отцом двоих детей
Поиски пропавшей в Уфе 54-летней Земфиры Муртазиной завершены
Стали известны подробности аварии на трассе в Башкирии, где грузовик смял легковушку
В Башкирии сироту поселили в непригодный для жизни дом
В Уфе вручили награды детям-героям
Мэрия Уфы требует отменить оправдательный приговор депутату Горсовета Андрею Носкову
Экс-председатель Верховного суда Башкирии покинул СПЧ при главе республики
Федеральная поддержка нацпроектов и программ в Башкирии превысит 68 млрд рублей
Власти Башкирии намерены десятикратно увеличить товарооборот с Чехией
Информация о презентации ТК «Салям» в г. Ишимбай.
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
На проект благоустройство Советской площади в Уфе выделят 20 млн рублей
Система рекомендаций учится у клиентов «Дом.ru»