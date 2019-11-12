2019-11-12T11:02:03+03:00
Происшествия

«Ударили по голове»: задержан мужчина, который до смерти избил уфимца ночью во дворе

Как оказалось, между подозреваемым и погибшим возник конфликт
Эльвина АПАРИНА
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Стали известны подробности ЧП, когда в Уфе, в микрорайоне Сипайлово, был до смерти избит 38-летний Лаврентий Мамин. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, им оказался 35-летний ранее судимый житель города Уфы. Обе стороны, и подозреваемый, и пострадавший, были знакомы. В тот день, 8 ноября, между ними на улице произошел конфликт, который перерос в драку, и подозреваемый ударил его по голове. Тот получил серьезную травму и скончался в больнице.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что первая информация об этом случае появилась в социальных сетях. Родственница Лаврентия говорила, что его дядю избили на улице, отобрали телефон, ключи и бросили умирать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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