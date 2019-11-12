«Ударили по голове»: задержан мужчина, который до смерти избил уфимца ночью во дворе
Стали известны подробности ЧП, когда в Уфе, в микрорайоне Сипайлово, был до смерти избит 38-летний Лаврентий Мамин. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, им оказался 35-летний ранее судимый житель города Уфы. Обе стороны, и подозреваемый, и пострадавший, были знакомы. В тот день, 8 ноября, между ними на улице произошел конфликт, который перерос в драку, и подозреваемый ударил его по голове. Тот получил серьезную травму и скончался в больнице.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что первая информация об этом случае появилась в социальных сетях. Родственница Лаврентия говорила, что его дядю избили на улице, отобрали телефон, ключи и бросили умирать.
ИСТОЧНИК KP.RU