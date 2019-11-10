2019-11-10T16:47:09+03:00
Происшествия

«Забежал сосед и кричит – Лаврентий истекает кровью»: в Уфе неизвестные до смерти забили мужчину

ЧП произошло в Сипайлово рядом с домом погибшего
Эльвина АПАРИНА
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У Лаврентия остался 11-летний сынУ Лаврентия остался 11-летний сын
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Ночью 8 ноября в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло жесткое преступление – на 38-летнего жителя района напала толпа хулиганов. Злоумышленники отобрали у него ключи от дома и сотовый телефон. Помимо этого они жестоко избили мужчину, тот получил слишком серьезные травмы и скончался в больнице. Преступники до сих пор не найдены. Родные погибшего пытаются найти свидетелей происшествия, их информация поможет установить нападавших.

В ту злополучную ночь Лаврентий Мамин вышел из дома №6 по улице Маршала Жукова в магазин. Внезапно на него напали прямо рядом с домом. К родным забежал сосед, который и вызвал скорую, сообщил, что Лаврентия избили, он истекает кровью. Мужчина не успел никого увидеть – он обнаружил пострадавшего уже одного, лежащего на асфальте.

- Скорая приехала очень быстро, его отвезли в больницу, но спасти не смогли, травмы оказались сильнее, - говорит родственница Карина. – Почему-то никого не оказалось рядом, никто ничего не видел, поиски полиции пока безуспешны, поэтому решили обратиться к общественности самостоятельно.

У Лаврентия остался 11-летний сын и пожилая мать.

Если вам что-либо известно об этом случае, или вы его видели, просьба сообщить Карине по телефону 8-917-785-78-95.

Напомним, что похожий случай произошел на днях в Советском районе. Компания неизвестных мужчин жестоко избила инвалида за отказ дать им денег. От полученных травм несчастный скончался через пару суток в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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