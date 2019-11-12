В Уфе вручили награды детям-героям

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-12T06:13:30+03:00

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12 детей-героев из Башкирии получили награды из рук председателя Госсобрания республики Константина Толкачева. Церемония награждения состоялась накануне в Курултае.

Трое ребят получили медали: 12-летний Айнур Якубов - «За мужество в спасении», а Рамзиль Шарипов и Дмитрий Давидюк – «За спасение жизни», а остальные девять удостоились грамот Российского союза спасателей.

В пресс-службе Госсобрания республики уточнили, что самому юному герою всего 7 лет, самому старшему - 17. Все они спасли чьи-то жизни при пожарах и на водных объектах.

– У всех этих случаев разные истории, но все их объединяют ваши храбрые сердца и отзывчивость, готовность прийти на помощь. Мы гордимся вами, вашей смелостью и человечностью. Во многом это заслуга ваших родителей и педагогов, за что выражаю им глубокую признательность, - заявил Константин Толкачев.

Напомним, что в начале ноября медаль «За мужество в спасении» получил также 17-летний Александр Маскалев из Архангельского района, спасший маму, братика и сестренку из огня. Его на церемонии в Москве наградила лично председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU