В Москве наградили 17-летнего героя из Башкирии, который вывел из огня всю семью

В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации России чествовали детей и подростков, совершивших героические поступки. Одним из двух сотен приглашенных на торжественную церемонию ребят оказался 17-летний студент из Башкирии Александр Маскалев. Юношу представили к награде за спасение семьи при пожаре.

ВОСЕМЬ РОКОВЫХ МИНУТ

Столько времени понадобилось пламени, чтобы не оставить ничего от дома Маскалевых в Архангельском районе Башкирии. Трагедия случилась весной. Был теплый апрельский вечер, Алена Николаевна – мама Саши, уложила младших детей спать и заканчивала последние дела по дому. Сам юноша топил во дворе баню, чтобы попариться перед сном.

Вдруг взгляд Александра упал на пристроенную к дому веранду – деревянные перекрытия полыхали. Позже парень признается – не успел ни о чем подумать, просто кинулся в дом за родными. Он крикнул маме, что снаружи занялось пламя, а сам сгреб в охапку четырехлетнюю сестренку Карину и братика Диму, которому еще и года не было. С малышами на руках Саша ринулся к двери, но в проеме уже бушевал огонь. Тогда парень выбил окно и вылез наружу вместе с братом и сестрой. Пламя к этому моменту уже охватило весь дом. Одежда на подростке горела, его лицо, поясница, руки – все было обожжено. Не замечая боли, Саша бросился обратно в дом – там оставалась мама. Он помог ей выбраться как раз вовремя. За восемь минут от жилья Маскалевых остались лишь обугленные деревяшки.

Заметив пламя, 17-летний Саша не раздумывая кинулся в дом, чтобы спасти сестренку и братишку

Юный герой спас всю семью, но сам получил серьезные травмы. У него диагностировали ожоги II степени тяжести, 25 процентов тела Саши были обожжены, предстояло длительное и болезненное восстановление.

«ЗА МУЖЕСТВО В СПАСЕНИИ»

Подвиг юного жителя Башкирии не остался незамеченным. Сначала парня чествовали на региональном уровне, а в начале ноября пригласили в Москву как участника всероссийского проекта «Дети-герои». В этом году церемония награждения состоялось при поддержке Росгвардии.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своей приветственной речи отметила смелость ребят и выразила особую благодарность взрослым, которые воспитали в них эту отвагу.

- Вы на деле доказали, как говорил Максим Горький, что в жизни всегда есть место подвигам. Мы гордимся вами. Я хочу поблагодарить вас за ваши смелые славные поступки. Особая благодарность – родителям, учителям, наставникам. Вы воспитали достойных граждан нашей страны, - заявила она на открытии церемонии.

Все участники мероприятия получили медали «За мужество в спасении» и подарки из рук Валентины Матвиенко и генерала-лейтенанта юстиции Олега Плохого.

Такие знаки отличия вручили всем детям-героям, участвовавшим в церемонии

НАШЕЛ ПРИЗВАНИЕ

В Москве «детей-героев» помимо праздничной церемонии ждала насыщенная культурная программа. Вместе с военнослужащими Росгвардии ребята посетили музеи Московского кремля, побывали на Соборной площади, в Оружейной палате. Кроме осмотра традиционных достопримечательностей, подросткам предстояли и тематические экскурсии. Они побывали в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, где увидели дефиле роты почетного караула, заглянули в музей легендарного соединения и кинологический центр.

Одним из центральных пунктов культурной программы стал визит в кадетское училище им. Шолохова, где готовят будущих росгвардейцев. Ребята пообщались со сверстниками, которые здесь учатся, увидели, как те живут и занимаются.

Экскурсии по столице дали Саше пищу для размышлений. Ныне студент профучилища он теперь всерьез задумался о том, чтобы поступить в военный вуз и в будущем пополнить ряды служащих Росгвардии.

Стремления подростка в Башкирии решили поддержать. По возвращении в республики Сашу ждет знакомство с СОБРом. Его пригласили туда вместе с воспитанниками военно-патриотического клуба «Булат».