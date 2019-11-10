2019-11-10T19:43:20+03:00
Общество

В Уфе пропавшая бойцовская собака целый год скиталась по городу, пока не нашла своего хозяина

Неравнодушные люди поймали ее на парковке и стали искать владельца
Эльвина АПАРИНА
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Сайра скиталась один годСайра скиталась один год
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Счастливо завершилась история с потерявшейся собакой бойцовской породы в Уфе, которую неравнодушные поймали на парковке «Меги». Владимир, у которого была на передержке сука американского стаффордширского терьера, сообщил, что хозяин нашелся.

- Оказалось, что они ее искали целый год, не могли найти. Собака, выходит, скиталась по городу. Зовут ее Тайра, она очень обрадовалась, увидев своего человека, - рассказал Владимир «Комсомолке».

Владелец Сайры живет в Зубово, но, несмотря на то, что поселок находится недалеко от ТЦ, на парковке которого нашли собаку, хозяин и пес долго не могли встретиться.

Напомним, что Тайру обнаружили 7 ноября. Собака была очень растеряна, но вела себя дружелюбно. Неравнодушные люди решили забрать ее домой и поскорее найти хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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