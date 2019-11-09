В Уфе возле крупного торгового центра поймали бойцовскую собаку

СЕГОДНЯ 20:46 2019-11-09T20:46:11+03:00

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В Уфе потерявшаяся собака бойцовской породы очень скучает и ждет, когда хозяин заберет ее домой. Как оказалось, суку американского стаффордширского терьера нашли 7 ноября на парковке торгового центра «Мега». Собака была очень растеряна, но вела себя дружелюбно. Понимая, что в уличных условиях стаффу долго не продержаться, и, скорее всего, собака быстро попадет под отлов, неравнодушные люди решили забрать ее домой и поскорее найти ее хозяина. Они предполагают, что владелец собаки, скорее всего, живет в районе уфимского аэропорта или в Булгаково.

- Девочка, добрая, ухоженная, тигровый окрас. Ориентировочно три года. Находится в добрых руках, просьба срочно откликнуться хозяину, - сейчас распространяется объявление в социальных сетях.

Если вы узнали своего любимого питомца, то заберите его домой, пожалуйста. Где сейчас находится собака, можно узнать, позвонив по номерам 8(917)733-86-26 или 8(987)255-45-25.

ИСТОЧНИК KP.RU