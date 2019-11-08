Ремонтом трассы Уфа-Нагаево займется «Башкиравтодор»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-08T11:36:35+03:00

До конца августа 2021 года дорожные работы должны быть завершены

Госкомпания была единственным участником на торгах

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Республиканская госкомпания «Башкиравтодор» займется ремонтом трассы Уфа-Нагаево. На торгах по отбору подрядчика, организованных столичной администрацией, предприятие было единственным участником.

Компания взяла на себя обязательства по исполнению контракта начальной стоимостью 266,4 млн рублей, сообщают коллеги из «Ъ-Уфа». До 31 августа подрядчику необходимо отремонтировать дорожное полотно на участке протяженностью 10,8 км (от улицы Бородинской до пересечения с трассой М-5). В перечень работ также входят монтаж остановок и нанесение разметки.

В 2019 году «Башкиравтодор» заключил 219 госконтрактов на общую сумму в 4,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU