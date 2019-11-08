Ремонтом трассы Уфа-Нагаево займется «Башкиравтодор»
Республиканская госкомпания «Башкиравтодор» займется ремонтом трассы Уфа-Нагаево. На торгах по отбору подрядчика, организованных столичной администрацией, предприятие было единственным участником.
Компания взяла на себя обязательства по исполнению контракта начальной стоимостью 266,4 млн рублей, сообщают коллеги из «Ъ-Уфа». До 31 августа подрядчику необходимо отремонтировать дорожное полотно на участке протяженностью 10,8 км (от улицы Бородинской до пересечения с трассой М-5). В перечень работ также входят монтаж остановок и нанесение разметки.
В 2019 году «Башкиравтодор» заключил 219 госконтрактов на общую сумму в 4,2 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU