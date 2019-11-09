В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-09T18:50:48+03:00

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Страшную находку обнаружили родители из Баймака: их полуторамесячная дочь лежала мертвой в своей кроватке.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», на теле ребенка при первоначальном осмотре не было обнаружено видимых повреждений. Сейчас следователям предстоит выяснить, от чего же скончалась малышка.

Похожий случай произошел в конце октября в Дюртюлях: там умер малыш, которому даже не исполнилось и месяца. Тело ребенка обнаружили среди пустых бутылок из-под алкоголя, в отношении его 26-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU