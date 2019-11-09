2019-11-09T18:50:48+03:00
Происшествия

В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери

Что стало причиной смерти девочки, выясняют следователи
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Малышка родилась всего 1,5 месяца назадМалышка родилась всего 1,5 месяца назадФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Страшную находку обнаружили родители из Баймака: их полуторамесячная дочь лежала мертвой в своей кроватке.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», на теле ребенка при первоначальном осмотре не было обнаружено видимых повреждений. Сейчас следователям предстоит выяснить, от чего же скончалась малышка.

Похожий случай произошел в конце октября в Дюртюлях: там умер малыш, которому даже не исполнилось и месяца. Тело ребенка обнаружили среди пустых бутылок из-под алкоголя, в отношении его 26-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе возле крупного торгового центра поймали бойцовскую собаку
В Башкирии из-за шторма две тысячи человек остались без электричества
В Башкирии троих рабочих завалило землей в яме
Гол и буллит нападающего «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть шведов
Спаслись благодаря пожарному извещателю: в Башкирии из горящего дома вывели 30 человек
Водителю стало плохо: в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса
Под Уфой молодой мужчина погиб, врезавшись на иномарке в дерево
В Уфе многодетная мать с четырьмя детьми вынуждена жить в ужасающих условиях
Отказали тормоза: в Башкирии «КамАЗ» протаранил четыре автомобиля
В Башкирии разыскивают пропавшего молодого мужчину без пальцев на левой руке
В Уфе задержали сбежавшего из исправительной колонии насильника
Бросил спичку и ушел: в Уфе задержали виновника пожара в мечети
Уфимцы выступили против строительства хосписа в новом микрорайоне
В Башкирии с каждым годом все больше девочек-подростков делают аборт
«Это была несбыточная мечта»: в Уфе вышла замуж девушка-инвалид, выпавшая из окна будучи беременной двойней
В райцентры и небольшие города Башкирии отправят десанты врачей
Жену пропавшего с детьми Артема Мазова в Уфе проверили на детекторе лжи
Глава МВД Башкирии прокомментировал жестокое убийство 11 щенят
«Познакомились в конце октября»: подробности секса школьницы и парня в подъезде в Уфе
Ехавший из Уфы в Челябинск дальнобойщик скончался, не дождавшись скорой
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
Появилась ориентировка на насильника из Уфы, который набросился в подъезде на 11-летнюю девочку
«Подготовьте малоскользящую обувь»: МЧС Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде