В Башкирии родители обнаружили тело новорожденной дочери
Страшную находку обнаружили родители из Баймака: их полуторамесячная дочь лежала мертвой в своей кроватке.
Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», на теле ребенка при первоначальном осмотре не было обнаружено видимых повреждений. Сейчас следователям предстоит выяснить, от чего же скончалась малышка.
Похожий случай произошел в конце октября в Дюртюлях: там умер малыш, которому даже не исполнилось и месяца. Тело ребенка обнаружили среди пустых бутылок из-под алкоголя, в отношении его 26-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU