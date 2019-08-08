В Башкирии полуторагодовалого ребенка насмерть придавило столешницей
Случай произошел в селе Ахуново
Тело ребенка передано на экспертизуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Учалинском районе Башкирии произошла трагедия. В одном из домов села Ахуново местные жители нашли мертвым собственного полуторагодовалого ребенка. Как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, малыша зажало между стеной и столешницей, и он не смог выбраться. Где всё это время находились родители, неизвестно.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции не обнаружили на теле ребенка никаких видимых повреждений. В настоящий момент труп находится на судебно-медицинской экспертизе. С места происшествия изъята одежда и бутылочка для кормления.
ИСТОЧНИК KP.RU