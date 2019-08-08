2019-08-08T14:58:35+03:00
Происшествия

В Башкирии полуторагодовалого ребенка насмерть придавило столешницей

Случай произошел в селе Ахуново
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Тело ребенка передано на экспертизуТело ребенка передано на экспертизуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Учалинском районе Башкирии произошла трагедия. В одном из домов села Ахуново местные жители нашли мертвым собственного полуторагодовалого ребенка. Как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, малыша зажало между стеной и столешницей, и он не смог выбраться. Где всё это время находились родители, неизвестно.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции не обнаружили на теле ребенка никаких видимых повреждений. В настоящий момент труп находится на судебно-медицинской экспертизе. С места происшествия изъята одежда и бутылочка для кормления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24