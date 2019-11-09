2019-11-09T11:33:02+03:00
Происшествия

В Уфе задержали сбежавшего из исправительной колонии насильника

Преступник успел добраться из Мелеуза в Уфу и неплохо провести на свободе время
Инга НОВИЦКАЯ
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Теперь уфимцу грозит дополнительный срок за побегТеперь уфимцу грозит дополнительный срок за побег
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В Башкирии, наконец, задержали преступника, который 3 ноября умудрился сбежать из исправительной колонии в Мелеузе. Напомним, что 30-летний уфимец Игорь Ш. отбывал наказание за изнасилование и должен был освободиться только в 2021 году, но решил выйти на свободу пораньше.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, беглого арестанта задержали сотрудники республиканского УФСИН сегодня утром, 9 ноября, в Уфе. Как именно мужчина смог добраться до своего родного города – на попутках или его заранее поджидали приятели – пока неизвестно. Также источник уточнил, что Игорь Ш. прятался у своих друзей. Теперь мужчине грозит дополнительный срок за побег – вплоть до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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