2019-11-06T12:03:52+03:00
Происшествия

Вырвавшегося на волю насильника из Башкирии объявили в розыск

Уфимца Игоря Шолухова ищут в окрестностях Мелеуза
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УФСИН РБфото: УФСИН РБ
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Из колонии в башкирском городе Мелеузе сбежал уфимец Игорь Шолухов. Буквально сегодня, 6 ноября, 30-летний мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения при ИК-7. Пропажу заключенного заметили во время проверки осужденных.

1 июня 2015 года Орджоникидзевский районный суд приговорил Шолухова к 6,5 годам лишения свободы за кражу и изнасилование. Он должен был выйти на свободу 22 августа 2021 года.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении сбежавшего, просят позвонить по телефонам УФСИН по Башкирии: 8 (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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