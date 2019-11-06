Вырвавшегося на волю насильника из Башкирии объявили в розыск

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-06T12:03:52+03:00

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Из колонии в башкирском городе Мелеузе сбежал уфимец Игорь Шолухов. Буквально сегодня, 6 ноября, 30-летний мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения при ИК-7. Пропажу заключенного заметили во время проверки осужденных.

1 июня 2015 года Орджоникидзевский районный суд приговорил Шолухова к 6,5 годам лишения свободы за кражу и изнасилование. Он должен был выйти на свободу 22 августа 2021 года.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении сбежавшего, просят позвонить по телефонам УФСИН по Башкирии: 8 (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77.

ИСТОЧНИК KP.RU