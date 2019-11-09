2019-11-09T10:35:17+03:00
Происшествия

Бросил спичку и ушел: в Уфе задержали виновника пожара в мечети

Мужчина признался, что жалеет о необдуманном поступке
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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В Уфе задержали поджигателя мечети «Хамза», что находится в микрорайоне Сипайлово. Напомним, что сообщение о пожаре поступило в службу спасения поздно вечером 3 ноября. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя, а позже выяснилось, что мечеть подожгли.

Поиском злоумышленника занимались сотрудники Центра противодействия экстремизму, а также оперативники уголовного розыска и местные участковые, и вскоре поджигателя удалось задержать. Им оказался 39-летний уфимец: мужчина рассказал, что в тот вечер был сильно пьян. Проходя мимо мечети, он заметил, что двери открыты, и зашел внутрь. Сначала мужчина попытался докричаться до муллы, потом зажег спичку, чтобы осмотреться. Никого не увидев, уфимец бросил спичку на пол и ушел, а пламя быстро перекинулось на стены.

- Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Он сожалеет о случившемся. Сумма ущерба от пожара до сих пор устанавливается, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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