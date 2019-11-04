Минувшей ночью в Уфе едва не сгорела мечеть

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-04T08:27:08+03:00

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В ночь на понедельник, 4 ноября, в Уфе на улице Гагарина загорелась мечеть. На место пожара незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и МЧС. К месту ЧП прибыли также медики и сотрудники правоохранительных органов.

По прибытии стало понятно, что в здании мечети полыхает помещение на втором этаже – горят учебные принадлежности. Пожару был присвоен повышенный ранг, началось тушение, в котором принимали участие 22 сотрудника МЧС по Башкирии и 6 единиц техники. В 23:55 пожар был потушен.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Ему предстоит выяснить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU