2019-11-04T08:27:08+03:00
Происшествия

Минувшей ночью в Уфе едва не сгорела мечеть

Сообщение о пожаре поступило ближе к полуночи
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 4 ноября, в Уфе на улице Гагарина загорелась мечеть. На место пожара незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и МЧС. К месту ЧП прибыли также медики и сотрудники правоохранительных органов.

По прибытии стало понятно, что в здании мечети полыхает помещение на втором этаже – горят учебные принадлежности. Пожару был присвоен повышенный ранг, началось тушение, в котором принимали участие 22 сотрудника МЧС по Башкирии и 6 единиц техники. В 23:55 пожар был потушен.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Ему предстоит выяснить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо в больнице
Зима отступит: стало известно, каким будет ноябрь в Башкирии
В Уфе начался суд над популярным видеоблогером, месяц насиловавшем сестру
В Уфе начался новый этап поисков пропавшего с сыновьями Артема Мазова
В Уфе ушел из жизни директор спортивного комплекса «Биатлон»
Медики рассказали, как часто жители Башкирии заболевают ВИЧ после секса
Десять дней поисков пропавшего в Башкирии парня закончились трагедией
Погода в Башкирии в понедельник, 4 ноября
В Уфе нашли самого вежливого водителя маршрутки
На трассе в Башкирии перевернулся грузовик, водитель погиб на месте
Уфимцы попали во всероссийский рейтинг хвастливых людей
«Доставали из ледяной воды почти час»: подробности гибели ребенка в Башкирии
На «Авито» продают детский лагерь под Уфой
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» возглавит «Трактор»
«Пока есть надежда дышу»: жена пропавшего с двумя детьми уфимца попросила о помощи
Проезд по участку оживленной улицы в Уфе ограничили до лета 2020 года
Обстоятельства гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, проверят следователи
В Башкирию на следующей неделе придет резкое потепление
Аналитики выяснили, какие продукты для заготовки самые популярные в Уфе
Братья из Башкирии жестоко расправились с супружеской парой ради иномарки
«Нам страшно остаться без вас!»: отец пропавшего с двумя детьми уфимца обратился к своему сыну