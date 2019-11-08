2019-11-08T17:52:50+03:00
Происшествия

«Познакомились в конце октября»: подробности секса школьницы и парня в подъезде в Уфе

Как выяснилось, никакого изнасилования не было
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Вечером 6 ноября в отдел полиции по Калининскому району в Уфе обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что ее дочь-инвалида изнасиловали в подъезде. Как ранее сообщала «Комсомолка», в период с шести до семи вечера над 13-летней учащейся коррекционной школы надругался 19-летний парень. Только теперь стало известно, что никакого изнасилования не было – пара вступила в половую связь обоюдно.

Как рассказали в следкоме, в конце октября этого года 19-летний уфимец познакомился с 13-летней девочкой в социальной сети. 6 ноября пара встретилась, и парень мне предложил ей пройти в подъезд дома, где у них случился секс по обоюдному желанию.

Но от уголовного преследования парня это не спасет – он подозревается по ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста) и взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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