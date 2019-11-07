В Уфе девочку с ограниченными возможностями час насиловали в подъезде жилого дома
В Уфе в подъезде многоэтажки изнасиловали девочку. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».
Накануне вечером, 6 ноября, в отдел полиции обратился житель микрорайона Шакша. 32-летний мужчина заявил правоохранителям, что в период с шести до семи вечера того же дня в подъезде девятиэтажного дома была изнасилована его 13-летняя дочь. Он также сообщил полицейским, что подозревает в надругательстве 19-летнего парня – студента одного из уфимских колледжей.
С места преступления была изъята одежда потерпевшей, следы крови, а также упаковку контрацептивов.
Известно, что у жертвы изнасилования есть серьезные проблемы со здоровьем. Она учится в шестом классе школы для детей с ограниченными возможностями. Сейчас с ней работают психологи. Полицейские в свою очередь разыскивают главного подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU