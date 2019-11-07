2019-11-07T11:30:08+03:00
Происшествия

В Уфе девочку с ограниченными возможностями час насиловали в подъезде жилого дома

В надругательстве подозревают 19-летнего студента местного колледжа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девочку около часа насиловали в подъезде жилого домаДевочку около часа насиловали в подъезде жилого домаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Уфе в подъезде многоэтажки изнасиловали девочку. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Накануне вечером, 6 ноября, в отдел полиции обратился житель микрорайона Шакша. 32-летний мужчина заявил правоохранителям, что в период с шести до семи вечера того же дня в подъезде девятиэтажного дома была изнасилована его 13-летняя дочь. Он также сообщил полицейским, что подозревает в надругательстве 19-летнего парня – студента одного из уфимских колледжей.

С места преступления была изъята одежда потерпевшей, следы крови, а также упаковку контрацептивов.

Известно, что у жертвы изнасилования есть серьезные проблемы со здоровьем. Она учится в шестом классе школы для детей с ограниченными возможностями. Сейчас с ней работают психологи. Полицейские в свою очередь разыскивают главного подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе загорелась многоэтажка – пострадали 11 человек, среди них шестеро детей
Пропавших в Уфе Артема Мазова и двух его сыновей начали искать в другой реке
Молодая мать из Башкирии на глазах у очевидцев зарезала собственного мужа
Радий Хабиров заявил, что в Уфе воду из крана «можно пить спокойно»
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
Житель Башкирии отомстил бывшей любовнице, замуровав ее машину монтажной пеной
На трассе в Башкирии иностранец за рулем фуры насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП
В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ выступит «золотая труба России»
При столкновении легковушки и грузовика под Уфой погибла 21-летняя девушка
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Прокуратура Башкирии вступилась за застройщиков и наказала работников Госстроя
Уфимцев переселили из аварийного жилья в «дома-полуфабрикаты»
В Башкирии молодой водитель на иномарке насмерть сбил женщину
В Уфе готовятся в откачке воды из озера Кашкадан
В Башкирии девочку сбила водитель, недавно получившая права и перепутавшая газ с тормозом
В Уфе выделят на борьбу с гололедом 161 млн рублей
Уфимские онкологи рассказали, по каким симптомам можно определить рак легкого
Молодая уфимка мечтала стать профессиональным визажистом, а в итоге потеряла все деньги
«Когда же я пойду домой»: жительница Башкирии переехала чужую квартиру из-за сломанного лифта
Жителей Башкирии порадует «розовая» зима
В Башкирии администрация исправительной колонии ответит за побег насильника
«Зажрались»: в Уфе полтонны картошки выбросили в контейнер для бытовых отходов
«Ощущение, что это совсем другая страна»: блогер поделился впечатлениями от поездки в Башкирию
В уфимской больнице скончался подросток с редким и смертельным заболеванием
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»
При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы