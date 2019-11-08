2019-11-08T11:19:50+03:00
Общество

СК предъявил обвинение уфимцу в причинении смерти инвалиду, семья погибшего считает мужчину невиновным

Тем временем правоохранители сообщают, что «обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью и дал подробные показания»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Родственники погибшего не согласны с версией СК БашкирииРодственники погибшего не согласны с версией СК Башкирии
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Уфимцу, подозреваемому в причинении смерти инвалиду, предъявили обвинение. В Следкоме сообщили, что мужчина во всем признался и дал подробные показания. Родственники погибшего считают его невиновным.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 3 ноября. Потерпевший Андрей пришел домой весь в побоях. Племянница мужчины Елена Ю. сообщила «КП-Уфа», что его избила пьяная компания из пяти человек за отказ дать денег. От вызова скорой помощи мужчина отказался, однако через два дня его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован в экстренном порядке. В больнице ему удалили селезенку и подключили к аппарату искусственного дыхания. Ночью 6 ноября Андрей умер от полученных травм. Известно, что он был инвалидом, после армии у него отнялась рука.

Тем временем Следственный комитет предъявил обвинение знакомому погибшего. По версии правоохранителей той ночью потерпевший находился в гостях у знакомого – 45-летнего местного жителя. После распития алкоголя между приятелями возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры избил Андрея, из-за чего впоследствии последний и скончался. Родственница погибшего категорически не согласна с данной версией.

– Убийство вешают на друга, который видел Андрея последним. При этом они не отрицают, что посмотрели все камеры видеонаблюдения – и ни на одной его нет! Естественно, что друг в шоке – они с Андреем не разлей вода уже более 20 лет. Конечно, бывало, что и ругались, и прикрикнуть могли друг на друга, но чтобы руку поднять – никогда!

Пресс-служба Следкома в свою очередь рапортует, что знакомый Андрея полностью признался в совершенном преступлении и дал подробные показания. Сейчас он задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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