«Впятером пинали ногами»: толпа уфимцев жестоко расправилась с инвалидом прямо у здания школы

В Уфе компания неизвестных мужчин жестоко избила инвалида за отказ дать им денег. От полученных травм несчастный скончался через пару суток в реанимации. Вот только самое интересное, что сейчас под подозрением находится лучший друг погибшего – ведь именно он видел в последний раз мужчину живым.

Как рассказала племянница Андрея все произошло в ночь со 2 на 3 ноября в Кировском районе Уфы, неподалеку от школы №110.

- В тот вечер Андрея ходил к друзьям в баню. Естественно, они там выпили. Один друг ушел раньше, а второй пошел Андрея проводить немного. А оттуда он уже сам пошел. Как рассказывает его мама, Андрей пришел домой весь избитый, весь черный. На вопрос, что случилось, рассказал следующее: встретил пьяную компанию, попросили денег. Дядя сказал, что у него нет, и тогда они начали его избивать. Пять человек пинали ногами. Мама хотела сразу вызвать скорую, но он не разрешил. Но на следующий день скорую все же пришлось вызвать, и Андрея сразу же забрали в больницу, - рассказывает Елена Ю.

УМЕР В РЕАНИМАЦИИ, НЕСМОТРЯ НА СТАРАНИЯ ВРАЧЕЙ

В больницу мужчину прооперировали: удалили селезенку и часть кишечника, вывели стому, а после отвезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи планировали провести еще одну операцию, но было слишком поздно. Андрей умер в ночь на 6 ноября от полученных травм.

Племянницу погибшего удивляет: как толпа мужчин могла избивать одного беззащитного человека, тем более – инвалида.

- Инвалидность дяде сразу после армии дали. Что-то там случилось, и у него правая рука отнялась совсем. Просто висела и все, нерабочая была, - говорит женщина.

В итоге следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины, вот только, по словам Елены, подозреваемым по делу проходит совершенно другой человек.

- Убийство вешают на друга, который видел Андрея последним. При этом они не отрицают, что посмотрели все камеры видеонаблюдения – и ни на одной его нет! Естественно, что друг в шоке – они с Андреем не разлей вода уже более 20 лет. Конечно, бывало, что и ругались, и прикрикнуть могли друг на друга, но чтобы руку поднять – никогда! – возмущается родственница погибшего. – Вы бы знали, как мама Андрея переживает сейчас. Она уже совсем старенькая, 80 лет уже, и она не верит, что ее любимого сына больше нет в живых.

Сейчас родные погибшего хотят только одного: добиться справедливости и найти настоящих виновников. Для этого они обратились в социальных сетях ко всем возможным очевидцам драки: быть может, кто-то что-то видел, или нападение попало на кадры видеорегистратора.

Если вам что-то известно об этом инциденте, просьба сообщить в редакцию "КП-Уфа" или самой Елене по номеру 8(927)947-77-86.